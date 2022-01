De gauche à droite, Grichka Bogdanoff et Chaymae, Julie Jardon et Igor Bogdanoff lors du lancement du livre "Dieu, La Science, Les Preuves, L'aube d'une révolution", le 20 octobre 2021.

© Copyright : Abaca

Dans les colonnes du magazine français Paris Match, on apprend que Grichka Bogdanoff, emporté par le Covid-19 six jours avant son frère jumeau, Igor, était en couple depuis 2019 avec une jeune femme prénommée Chaymae qui a joué un rôle déterminant à la fin de sa vie.

Si Igor Bogdanoff s'était marié à quatre reprises et était père de six enfants, son jumeau lui n’avait jamais fondé de famille. La dernière relation amoureuse que les médias lui connaissaient avait pris fin en 2019, mais depuis, le scientifique et animateur de la célèbre émission Temps X, dans les années 1980, avait retrouvé l’amour dans les bras de Chaymae, révèle Paris Match dans son dernier numéro.

Sa dernière compagne a ainsi joué un rôle déterminant dans les derniers jours de Grichka. En effet, alors que celui-ci était chez lui, isolé car atteint du Covid-19 et ne parlant plus qu’on son frère Igor, c’est Chaymae, paniquée à la découverte de son état de santé, qui a appelé les pompiers et réussi à le persuader de quitter son domicile pour se rendre à l’hôpital.

Grichka, bien que persuadé de sa guérison, a convaincu son frère, lui aussi atteint du Covid-19, de se faire hospitaliser à son tour. Il mourra quelques jours plus tard, six jours avant Igor, alors plongé dans le coma.

Si les proches de Grichka et Igor ont réagi dans la presse à la disparition des deux célèbres jumeaux, Chaymae, restée très discrète depuis sa rencontre avec Grichka semble être décidée à rester dans l'ombre.