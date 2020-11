© Copyright : DR

La styliste marocaine Bassma Boussel et le chanteur égyptien Tamer Housni sont sur le point de divorcer. La procédure est en cours. C'est ce que vient d'annoncer Bassma Boussel sur les réseaux sociaux.

Bassma Boussel et Tamer Housni sont séparés. Ils projettent de divorcer -la procédure est lancée- et sont actuellement plongés dans la paperasse pour mettre fin à leur union. C'est ce qu'a déclaré la styliste marocaine Bassma Boussel dans une story (publication éphémère qui s'efface au bout de 24 heures) sur Instagram.

© Copyright : DR

Bassma a supplié ses fans et ses amis de cesser de lui envoyer des vidéos et des photos montrant son ex-mari lui manquer de respect. "Ne m'envoyez plus de vidéos ni de photos de lui, ça ne me concerne pas. Sachez que moi et Tamer, nous sommes séparés et nous projetons de divorcer. La procédure est en cours", a-t-elle écrit.