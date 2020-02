© Copyright : DR

La chanteuse tient à montrer et à prouver, à coup de messages sur son compte Instagram, qu’elle n’est pas abattue. Elle s’en remet à Dieu, le Tout-Puissant.

Mise en cause dans l'affaire Hamza mon bb, Dounia Batma croit dur comme fer au fait que son «innocence» sera démontrée.

Du moins, elle fait montre de résignation et fait preuve d'un certain sens de la sagesse.

«Ne refuse pas ce que Dieu a choisi pour toi. Pour l’affliction, vous payez… Et pour la maladie, vous payez… Et pour la perte, vous payez… Et pour la patience, vous payez… L’approche du bienfait ne peut que rapporter un bienfait», écrit ainsi Dounia Batma sur son compte Instagram.