Adolescent, le prince héritier d’Abu Dhabi, MBZ, a été serveur dans un restaurant au Maroc

Mohammed Ben Zayd al Nahyan, prince héritier d’Abu Dhabi et ministre de la Défense des Émirats arabes unis.



Le quotidien américain "The New York Times" a publié, le jeudi 9 janvier, un portrait du prince héritier d’Abu Dhabi et ministre de la Défense des Émirats arabes unis, Mohammed Ben Zayd al Nahyan, dit MBZ. Le journaliste y relate un séjour prolongé du prince, alors adolescent, au Maroc.

MBZ avait environ 14 ans lorsque son père l'a envoyé à l'école au Maroc, rapporte The New York Times. Cheikh Zayed semble avoir voulu que ce séjour marocain soit une expérience qui endurcisse son fils. Il a donc donné à son fils un passeport portant un nom de famille différent, afin qu'il ne soit aucunement traité selon les égards dus à son rang. Le prince héritier d'Abu Dhabi a donc vécu très simplement au Maroc, et a même passé plusieurs mois à travailler en tant que serveur dans un restaurant de Rabat. Il préparait ses propres repas et faisait lui-même sa lessive, et, de plus, était souvent seul. Vidéo. Emirats: une série documentaire pour asseoir un statut de puissance régionale MBZ a ensuite passé un été à Gordonstoun, un pensionnat en Ecosse, où des générations de membres de la famille royale britannique et d'autres élites titrées ont envoyé leurs enfants y subir les joies des douches froides et autres charmants rituels de bizutage. «Le prince Charles détestait le lieu, mais MBZ m'a dit qu'il avait apprécié son séjour là-bas. Il a ensuite passé un an à Sandhurst, l'académie militaire britannique», poursuit le quotidien américain, qui cite Richard Clarke, un ancien responsable à la Maison Blanche, qui fut aussi un ex-conseiller du prince héritier d'Abu Dhabi.

Par Ayoub Khattabi