Un puissant séisme de magnitude 7 sur l'échelle de Richter a secoué vendredi 30 octobre l'ouest de la Turquie et provoqué l'effondrement de plusieurs immeubles, ont rapporté l'Institut de géophysique américain (USGS) et les autorités turques.

La secousse, qui a été ressentie jusqu'à Istanbul et Athènes, s'est produite en mer Egée, au sud-ouest d'Izmir, troisième plus grande ville de Turquie, et près de l'île grecque de Samos.

"A ce stade, nous avons reçu des informations selon lesquelles six immeubles se sont effondrés à Bornova et Bayrakli", dans la province d'Izmir, a indiqué le ministre turc de l'Intérieur Süleyman Soylu sur Twitter.

"Certains de nos concitoyens sont coincés dans les décombres", a ajouté le ministre de l'Environnement Murat Kurum, faisant état pour sa part de cinq immeubles effondrés.

Les autorités turques ont chiffré la secousse à 6,6 sur l'échelle de Richter. Selon l'USGS, elle s'est produite à une dizaine de kilomètres de profondeur.

Les télévisions turques montraient les images de nuages de poussière s'élevant dans le ciel pendant que des habitants se précipitaient dans les rues en panique.

Le gouverneur d'Istanbul Ali Yerlikaya a indiqué qu'aucun dégât n'avait été constaté dans l'immédiat dans la capitale économique du pays.

"Toutes nos institutions ont commencé à se rendre sur les lieux pour entamer les efforts nécessaires", a déclaré le président Recep Tayyip Erdogan sur Twitter.

La Turquie est située dans une des zones sismiques les plus actives du monde. En 1999, un séisme de magnitude 7,4 avait frappé le nord-ouest du pays, faisant plus de 17.000 morts, dont un millier à Istanbul.

En janvier dernier, un séisme de 6,7 avait fait une quarantaine de morts dans la province d'Elazig (est). En 2011, un tremblement de 7,1 sur l'échelle de Richter s'était dans la province de Van (est), faisant plus de 600 morts.