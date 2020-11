Vidéo. Turquie: le bilan du séisme s'alourdit, plus de 50 morts à déplorer

Des bâtiments se sont effondrés dans la ville d'Izmir.

L'espoir de retrouver des survivants s'amenuisait dimanche dans l'ouest de la Turquie au surlendemain d'un puissant séisme qui a fait plus de 50 morts, les secouristes extirpant de plus en plus de corps sans vie des décombres.