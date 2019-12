© Copyright : DR

Les forces somaliennes et américaines ont lancé dimanche une frappe aérienne dans le sud de la Somalie, tuant un des chefs du groupe terroriste Shebab, a indiqué un responsable du gouvernement somalien.

Cette frappe a pris pour cible des terroristes près de Qunyo Barrow, dans le sud de la Somalie, a déclaré le porte-parole du gouvernement somalien Ismael Mukhtar Omar.

"Nous pensons qu'un haut responsable Shebab a été tué par cette frappe aérienne. Nous pensons qu'aucun civil n'a été tué ou blessé", a ajouté M. Omar dans un communiqué publié dimanche soir.

Le gouvernement somalien et ses partenaires américains vont intensifier leurs efforts de lutte contre les Shebabs, et poursuivront leurs efforts pour garantir la sécurité et la stabilité à tous les Somaliens, a-t-il affirmé.

Cette frappe survient un jour après un attentat à la voiture piégée perpétré par le groupe, qui a tué au moins 79 personnes et en a blessé 149 autres au niveau d'un poste de contrôle très fréquenté de Mogadiscio.