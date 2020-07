Vidéo. Mauritanie: les victimes des camps de torture du Polisario toujours en quête de justice

© Copyright : Le360/ Cheikh Sidya

Ils ont été victimes d'ignobles tortures, des traitements les plus dégradants, mais aussi de travail forcé de la part des séparatistes du Polisario et 45 ans plus tard, ils continuent à réclamer justice. Témoignages.