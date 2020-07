Vidéo. Mauritanie. Élection du bâtonnier de l'ordre des avocats: voici les promesses du principal candidat

Les avocats mauritaniens élisent ce jeudi 23 juillet leur nouveau bâtonnier et les membres du bureau du conseil de l'ordre des avocats. Deux candidats sont en lice, et Me Brahim ould Ebety, a le plus de chances de remporter ce scrutin. Voici le programme qu'il s'est engagé à tenir, s'il est élu.