Vidéo. Gabon: le sport en salle, une alternative aux restrictions sanitaires du Covid-19

Les Gabonais sont de plus en plus nombreux à s'être mis au sport. Et avec les restrictions imposées par la pandémie du coronavirus, les athlètes, contraints d'observer les nécessaires gestes barrière, fréquentent de plus en plus les clubs de fitness.