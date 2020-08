Vidéo. Explosion à Beyrouth: les secouristes recherchent plus de 60 personnes toujours portées disparues

Des secouristes fouillent les décombres à la recherche de survivants, à Beyrouth.

© Copyright : AFP

Plus de 60 personnes sont toujours portées disparues à Beyrouth, quatre jours après la double explosion qui a dévasté la capitale et fait plus de 150 morts, a indiqué samedi 8 août un responsable du ministère libanais de la Santé.