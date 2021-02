Vidéo. États-Unis-Arabie Saoudite: Joe Biden a lu le rapport sur le journaliste assassiné Jamal Khashoggi

Le président américain Joe Biden revient à la Maison Blanche après un voyage dans le Michigan le 19 février 2021, à Washington, DC.

© Copyright : Drew Angerer / Getty Images / AFP

Joe Biden a indiqué hier, mercredi 24 février 2021, qu'il avait lu le rapport du renseignement américain sur le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, qui sera bientôt rendu public et est potentiellement explosif pour le prince héritier et les relations entre Washington et Riyad.