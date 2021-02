Vidéo. Crise sanitaire, conflits inter-communautaires... Au Mali, le dénuement des déplacés, contraints d'être à Bamako

© Copyright : Le360Afrique/diemba

A cause de la crise sanitaire et de conflits inter-communautaires, des Maliens ont dû se déplacer de leur région d'origine et se sont pour la plupart retrouvés à Bamako, dans un état de dénuement total. Le360 Afrique est allé à la rencontre de ces déplacés, à Faladié Grabal. Reportage.

Par notre correspondant à Bamako Diemba Moussa Konaté