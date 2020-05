© Copyright : DR

C’est via l’application Zoom que le prince William est entré en contact avec la communauté musulmane néo-zélandaise, un an après qu’un attentat ait fait 51 morts dans une mosquée de Christchurch.

Le duc de Cambridge s’est ainsi longuement entretenu avec les imams de deux mosquées, Masjid Al Noor et Linwood Islamic Center, ainsi qu'avec d'éminents membres de l'Association musulmane de Canterbury et avec le député local Dr Megan Woods.

Le duc, qui s’était rendu sur les lieux de la tuerie quelques semaines après l’attentat survenu le 15 mars 2019, avait ainsi à cœur de renouer avec la communauté musulmane néo-zélandaise. Au cours de cette discussion qui a duré plus de 40 minutes, le groupe a ainsi abordé divers sujets tels que le deuil et la guérison, mais aussi les séquelles psychologiques laissées par ce drame et la manière dont les membres de la communauté font face pour aller de l’avant.

Le prince William a terminé l’échange en exprimant son admiration face à la cohésion dont tous ont su faire preuve face à ce terrible événement: «Je suis vraiment fier de vous tous, de toute la communauté et du gouvernement néo-zélandais pour la façon dont vous avez tous géré une telle atrocité. Vous êtes un modèle montrant comment quelque chose de si tragique peut être négocié avec la plus grande grâce et la plus grande dignité».