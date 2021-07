Vidéo. Algérie: "les malades du Covid attendent dans les couloirs des hôpitaux", Tebboune prend trois mesures

Des centaines de malades algériens ne trouvent plus de place dans les hôpitaux et sont obligés d'attendre dans les couloirs faute de lits disponibles. De plus, la troisième vague tue autant les jeunes et que les vieux. Un célèbre chroniqueur de santé tire la sonnette d'alarme, Tebboune réagit.

Par Mar bassine