Le conseiller en chef du programme de vaccination de la Maison Blanche, Moncef Slaoui, a déclaré qu'il était "extrêmement improbable mais pas impossible" qu'un vaccin soit disponible d'ici la fin octobre aux Etats-Unis.

Dans une interview accordée à NPR, radio de service public américaine, le Dr Slaoui, l'un des deux chefs de l’Operation Warp Speed, a expliqué que se préparer à un vaccin le plus tôt possible, à la fin du mois d'octobre, comme le préconisaient les directives envoyées par les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) aux États, était "la bonne chose à faire" au cas où un vaccin serait prêt à ce moment-là.

"Ce serait irresponsable de ne pas être prêt si tel était le cas", a-t-il dit, soulignant toutefois qu’il y avait de "très, très faibles" chances qu’un vaccin soit prêt avant l’élection du 3 novembre.

Le Dr Slaoui a confirmé que les deux principaux candidats, appelés vaccin A et vaccin B, étaient en cours de développement par Pfizer et Moderna. Il a expliqué qu'il n'y avait "aucune intention" d'introduire un vaccin avant la fin des essais cliniques et que les essais ne seraient achevés que lorsqu'un comité indépendant de surveillance de la sécurité, distinct du gouvernement, aura confirmé l'efficacité du vaccin.

Bien qu'il ait continué d'exprimer des doutes sur le fait qu'un vaccin puisse être prêt d'ici la fin octobre, le Dr Slaoui a assuré: "Je suis fermement convaincu que nous aurons un vaccin disponible avant la fin de l'année et qu'il sera disponible dans des quantités qui permettront de vacciner les patients et les sujets les plus à risque", y compris les personnes âgées et ceux qui occupent des emplois fortement exposés au virus.

Il a estimé qu'il y aurait suffisamment de vaccins d'ici la fin de l'année pour vacciner "probablement entre 20 et 25 millions de personnes", notant que la fabrication serait accélérée afin qu'il y ait suffisamment de doses de vaccin pour immuniser la population américaine "d'ici le milieu de 2021".