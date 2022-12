USA-Afrique: quelques enseignements d’un sommet pas comme les autres

Le sommet USA-Afrique co-présidé par le président américain Joe Biden et le président sénégalais et de l'Union africaine Macky Sall.

© Copyright : DR

Les Etats-Unis ont organisé le second sommet USA-Afrique en recevant tous les pays africains, ou presque. A cette occasion, voulant freiner les percées chinoise et russe en Afrique, Washington n’a pas hésité à «renier» certains de ses principes et à mettre la main à la poche.

Par Moussa Diop