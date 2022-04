Ukraine: Blinken attendu à Kiev, deux mois après le début de la guerre

De la fumée s'échappe d'un supermarché de la périphérie nord de Kharkiv le 23 avril 2022. Le gouverneur de cette région a déclaré que les soldats ukrainiens avaient repris trois villages près de la frontière russe.

© Copyright : Sergey BOBOK / AFP

Les chefs de la diplomatie et de la défense des Etats-Unis sont attendus ce dimanche 24 avril 2022 à Kiev, jour de la Pâque orthodoxe, première visite américaine en Ukraine au bout de deux mois exactement d'une guerre qui fait toujours rage dans l'est et le sud.