Réconciliation nationale en Côte d'Ivoire: une préoccupation générale, mais un processus lent

C'est sans doute l'un des processus les plus lents et les plus longs, mais aussi le plus complexe aux yeux des Ivoiriens. Il s'agit de la réconciliation nationale. Si la procédure est lancée depuis 2011, une décennie plus tard, le vivre-ensemble, prôné par tous les camps, tarde à se concrétiser.