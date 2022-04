Production de pain au Cameroun: où sont les farines produites à partir de céréales et de tubercules locaux?

© Copyright : le360 Afrique/Mbia

A cause de la flambée des cours du blé, il est de plus en plus question de remplacer cette farine par celles issues des céréales locales et tubercules. Toutefois, si les boulangers sont favorables à cette initiative, ils sont sceptiques du fait de l'absence d'une offre abondante de farines locales.