Emmanuel Macron et Marine Le Pen restent largement en tête des intentions de vote au premier tour de l'élection présidentielle, quelles que soient les hypothèses de concurrence à droite, selon un sondage Opinionway publié hier, jeudi 30 septembre 2021.

Selon cette enquête pour Les Echos, Cnews et Radio Classique, l'actuel chef de l'Etat recueillerait entre 24 et 28% des suffrages si le premier tour avait lieu dimanche. Et il remporterait un deuxième tour face à Marine Le Pen, avec 58% des voix.

? EXCLUSIF - Dans la premi�re vague du sondage Pr�siTrack d'@opinionway pour � Les Echos �, aucun des candidats de gauche ne se d�tache. Pire, le cumul des sept candidatures reste sous la barre des 30 %https://t.co/f4hpkLEIXm — Les Echos (@LesEchos) September 30, 2021

La dirigeante du Rassemblement national obtiendrait, elle, entre 20 et 26% au 1er tour. La configuration qui lui serait la plus défavorable verrait le polémiste d'extrême-droite Eric Zemmour officialiser sa candature et rafler 10% des voix.

A droite, l'écart semble se resserrer entre Xavier Bertrand et Valérie Pécresse. Dans un scénario comparable où Eric Zemmour ne serait pas candidat, le président de la région Hauts-de-France recueille 16% des voix, et celle de l'Ile-de-France 15%.

Quant à Michel Barnier, lui aussi prétendant à l'investiture des Républicains, il n'est crédité que de 9% des voix.

A gauche, aucun candidat ne se détache ni ne franchit la barre des 10%, selon ce sondage. Le chef de file des Insoumis Jean-Luc Mélenchon, le candidat écologiste Yannick Jadot et la candidate socialiste Anne Hidalgo se tiennent dans un mouchoir de poche, entre 6 et 8%.

Les intentions de vote ne constituent pas une prévision du résultat du scrutin. Elles donnent une indication des rapports de force et des dynamiques au jour de la réalisation du sondage.

Cette enquête a été réalisée en ligne du 22 au 23 septembre auprès d'un échantillon de 1.040 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, dont 980 inscrites sur les listes électorales, selon la méthode des quotas. La marge d'erreur des intentions de vote se situe entre 1,5 et 3 points.