Poursuite des incendies dans le sud-ouest de l'Europe, le Royaume-Uni en alerte rouge

Les pompiers luttent contre un feu de forêt autour du village d'Eiriz à Baiao, au nord du Portugal, le 15 juillet 2022.

© Copyright : AFP

La péninsule ibérique et le sud-ouest de la France restaient en proie vendredi à des incendies ravageurs et à des températures suffocantes, tandis que, plus au nord, le Royaume-Uni est passé en alerte rouge, craignant des températures jamais atteintes.