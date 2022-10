Niger: les stations de lavage de voiture, un business qui monte

VidéoAu Niger, et plus particulièrement à Niamey, le lavage de voiture connaît un boom, avec la création de nombreuses laveries qui viennent concurrencer les stations-service. Au final, tout se joue au niveau de la qualité du service et de la tarification.