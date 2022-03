Niger: la danse contemporaine comme moyen d’expression de valeurs culturelles et légendes historiques

Les danses contemporaines et tradi-modernes peuvent servir de moyen d’expression de valeurs culturelles et de légendes historiques. Ainsi, la compagnie Noblesse du Bénin a offert un spectacle retraçant l'histoire des braves guerrières du roi Béhanzin, en valorisant la culture et les valeurs du pays.