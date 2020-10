© Copyright : DR

A quelques heures d’intervalle, dans la matinée du jeudi 29 octobre, la France a été la cible de plusieurs attentats qui ont fait pour l'heure trois victimes. Déroulé d'une journée noire...

Le 29 octobre est une journée noire pour la France qui vient d’enregistrer plusieurs attentats, à Nice, à Avignon et en Arabie Saoudite devant le consulat de France à Djeddah.

Une première attaque à Nice...

Tout commence à Nice, ce matin vers 9 heures, où trois personnes ont été tuées, dont une au moins égorgée, lors d'une attaque au couteau à la basilique Notre-Dame de Nice.





L’une des trois victimes, sérieusement blessée, est décédée dans un bar proche où elle s'était réfugiée, a-t-il été précisé à l'AFP. L'agresseur a crié "Allah Akbar" en accomplissant son geste, a-t-on appris de source proche de l'enquête. Il a été blessé par balles lors de l'intervention de la police et a été transporté à l'hôpital, selon une source policière. Celui-ci a dit s'appeler "Brahim" et être âgé de "25 ans", a-t-on ajouté de même source.

Le parquet national antiterroriste (Pnat) a ouvert une enquête pour "assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste" et "association de malfaiteurs terroriste criminelle". Elle a été confiée à la Direction centrale de la police judiciaire et à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).



Avignon évite une catastrophe

Deux heures plus tard, à 11h15, à Avignon, selon la radio Europe 1 qui rapporte cette information, un homme armé d’un couteau aurait tenté d’attaquer des policiers dans la rue.

"Il aurait crié Allah Akbar" précise Europe 1, avant de menacer les policiers qui ont ouvert le feu sur l’homme qui aurait succombé à ses blessures. Une enquête aurait été ouverte.

En Arabie Saoudite, le consulat français visé

Dans cette matinée du 29 octobre, cette fois-ci en Arabie Saoudite, un Saoudien a été arrêté après avoir blessé avec un couteau un vigile du consulat français à Jeddah, ville de l'ouest de l'Arabie saoudite, ont indiqué jeudi les médias officiels saoudiens et l'ambassade de France.



"L'assaillant a été appréhendé par les forces de l'ordre saoudiennes immédiatement après l'attaque. Le vigile a été transféré à l'hôpital et ses jours ne sont pas en danger. (...) Nous appelons nos compatriotes en Arabie saoudite à faire preuve d'une vigilance maximale", a écrit l'ambassade française dans un communiqué.



La police de la province de La Mecque, où se situe Jeddah, a indiqué que l'assaillant était Saoudien, mais n'a pas précisé la nationalité du vigile, qui a été légèrement blessé.



L'ambassade de France à Riyad a fermement condamné cette attaque. Ni l'ambassade ni les autorités saoudiennes n'ont précisé le motif de l'agression.



Ces attaques surviennent presque deux semaines jour pour jour après l'assassinat de Samuel Paty, enseignant pris pour cible parce qu'il avait montré en classe des caricatures du prophète Mohammed lors d'un cours sur la liberté d'expression. Suite à cet assassinat, le discours prononcé par le président français, Emmanuel Macron, qui a promis que la France ne renoncerait pas aux caricatures du prophète Mohammed, a provoqué une onde de colère au Moyen-Orient et des appels au boycott de produits français dans des pays arabes.