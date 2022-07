Mauritanie: à la découverte d’une bibliothèque encyclopédique sur le pays au million de poètes

© Copyright : le360 Afrique/Seck

Plongez au cœur de la bibliothèque privée de Mohamed Ahmed Mahmoud dans le quartier résidentiel de Tevragh-Zeina, un endroit abritant plus de 10.000 ouvrages sur la géographie, l’ethnographie, la culture, les manuscrits, les us et coutumes, la politique et l’école de la Mauritanie.

Lire et visulaiser la suite sur: le360afrique.com

Par De notre correspondant à Nouakchott Amadou Seck