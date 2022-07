Mali: après les sanctions, le privé plaide pour l’industrialisation du pays

© Copyright : Le360/ Diemba Moussa Konaté.

Les sanctions économiques et financières de la CEDEAO et de l'UEMOA ont sérieusement impacté l’économie malienne, et ce sont les opérateurs économiques qui en paient le lourd tribut.

Lire la suite de l'article sur: le360afrique.com

Par notre correspondant à Bamako Diemba Moussa Konaté