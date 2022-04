Les 10 passeports les plus puissants d’Afrique en 2022

C’est bientôt l’été, et après que quasiment tous les pays ont rouvert leurs frontières, l’envie de voyager et de se reconnecter avec le monde est au plus haut. Quel passeport africain donne accès au plus grand nombre de pays sans visa? Voici les passeports les plus puissants d'Afrique en 2022.

Par Maxwell Konté