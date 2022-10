L'Afrique francophone réunie au Cameroun pour mettre en place des stratégies face aux pénuries d'eau

Les pays d’Afrique de l'Ouest et centrale sont réunis à Yaoundé, au Cameroun, pour mettre en place des stratégies devant faire face au manque d’eau, d’assainissement et d’hygiène auquel les populations sont confrontées en période de crise ou non.