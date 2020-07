© Copyright : AFP

Une enquête conjointe de la police nationale espagnole et de celle des Pays-Bas a permis de démanteler un groupe criminel qui se serait livré à des actes de torture, des enlèvements et à des règlement de comptes entre membres de gangs rivaux, annonce, ce dimanche, la police espagnole.

Dans le cadre de cette opération, six personnes ont été arrêtées aux Pays-Bas, en relation avec la mafia Mocro -un groupe criminel composé de Marocains, dédié au trafic de drogue et basé aux Pays-Bas et en Belgique, ajoute la police dans un communiqué, précisant que ce groupe criminel est soupçonné d'actions criminelles avec des engins explosifs et à certains des meurtres perpétrés dans la province de Malaga ces dernières années.

En outre, les membres de la mafia utilisaient sept conteneurs insonorisés et équipés pour immobiliser et torturer leurs victimes à l’aide de menottes ancrées au sol ou de chaises avec des sangles.

L'enquête menée jusqu'à présent a montré que des actes préparatoires étaient en cours visant l'enlèvement et l'extorsion d'un certain nombre de personnes. Ces enlèvements étaient liés à de graves conflits entre les principales organisations criminelles opérant aux Pays-Bas, qui étaient liées à d'autres groupes criminels en Espagne.

L'enquête a également révélé que les sites d'enlèvement aux Pays-Bas avaient effectivement été préparés et étaient presque prêts à être utilisés.

Lors de l’opération réalisée aux Pays-Bas, sept conteneurs insonorisés de transport de marchandises ont été notamment saisis; ils avaient été préparés pour accueillir les personnes enlevées et même équipés de toilettes chimiques. Des uniformes de la police nationale néerlandaise et des gilets pare-balles ont également été saisis.