La grande raffinerie de pétrole de Dangote, l’homme le plus riche d’Afrique, réalisée à hauteur de 97%

La grande raffinerie de l’homme d’affaires nigérian Aliko Dangote est réalisée à hauteur de 97%. Ce sera la plus grande raffinerie d’Afrique et la 6e au monde. Elle permettra au Nigeria, grand producteur de pétrole, d’économiser plusieurs milliards de dollars par an.

Par Moussa Diop