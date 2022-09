Italie: l'ascension irrésistible de Giorgia Meloni, cheffe d'un parti post-fasciste, hante les marchés et Bruxelles

De gauche à droite: le leader de la Lega Matteo Salvini, le leader de Forza Italia Silvio Berlusconi et la cheffe du parti post-fasciste Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, le 22 septembre 2022, Piazza del Popolo à Rome, avant les élections du 25 septembre.

VidéoLa victoire apparemment inéluctable aux élections législatives en Italie de Giorgia Meloni, dirigeante du parti post-fasciste Fratelli d'Italia, préoccupe au plus haut point les marchés et Bruxelles, qui redoutent des remous dus à son discours eurosceptique et l'envolée du coût de l'énorme dette du pays.