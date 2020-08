© Copyright : AFP

Démissions d'un ministre et d'un responsable du Parlement, sénateurs exclus de leur parti... Un dîner de gala en Irlande, organisé en violation des restrictions sanitaires liées à la pandémie de nouveau coronavirus, a provoqué vendredi 21 août une tempête sur la classe politique locale.

La police irlandaise a annoncé vendredi l'ouverture d'une enquête pour "violations" de la législation après le dîner organisé mercredi soir pour les 50 ans du club de golf du Parlement avec 82 invités, dont le commissaire européen au Commerce Phil Hogan.

Sur Twitter, M. Hogan a affirmé avoir assisté à la soirée "sur la base d'une claire compréhension que les organisateurs et l'hôtel en question avaient été assurés que les arrangements mis en place respecteraient les consignes du gouvernement", sans plus de précision.

La porte-parole de la Commission européenne Dana Spinant a assuré que M. Hogan avait agi "de bonne foi", "seulement parce qu'il avait été assuré, après avoir posé la question, que l'événement se déroulerait dans le respect des règles".

Parmi les élus irlandais présents, le ministre de l'Agriculture Dara Calleary a été le premier à démissionner.

Evoquant "une erreur de jugement", le Premier ministre Micheal Martin a annoncé dans un communiqué avoir accepté.

"Dans tout le pays, la population a fait des sacrifices personnels très difficiles dans la vie de famille et les activités professionnelles pour respecter les règles liées au Covid", a-t-il expliqué. "Cet événement n'aurait pas dû avoir lieu de cette manière vu les décisions annoncées mardi par le gouvernement", a-t-il ajouté.

Confrontées à une recrudescence des contaminations de nouveau coronavirus, qui a fait 1.776 morts en Irlande, les autorités ont décidé mardi de durcir les restrictions sur les rassemblements.

Six personnes au maximum peuvent se réunir à l'intérieur et non plus 50, à l'exception des services religieux comme les messes ou les mariages.

Selon l'Irish Examiner, lors de cet événement qui a eu lieu le lendemain de cette annonce, les invités étaient répartis dans deux salles de moins de 50 personnes mais ils étaient jusqu'à 10 par table.

Selon l'Irish Times, la cloison entre les deux salles avait été en outre retirée pour les discours.

Le vice-Premier ministre Leo Varadkar a annoncé avoir exclu de son parti centriste, le Fine Gael, trois sénateurs présents: "Nous devons donner l'exemple", a-t-il expliqué sur Twitter.

L'un deux, Jerry Buttimer a démissionné en outre de son poste de vice-président du Sénat.

Samedi dernier, le président de l'agence chargée de promouvoir le tourisme en Irlande, Catherine Martin, avait démissionné après des révélations sur ses vacances passées en Italie en dépit des appels à privilégier les voyages à l'intérieur du pays