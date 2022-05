Hydrocarbures: trois pays africains dans le top 10 mondial de ceux qui torchent leur gaz

Les pays producteurs d'hydrocarbures continuent de torcher le gaz lors du processus d'exploitation du pétrole. Trois pays africains figurent parmi les 10 plus grands brûleurs de gaz au monde. Conséquence: des pertes de plusieurs milliards de dollars par an et une catastrophe pour l'environnement.

Par Moussa Diop