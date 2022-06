Global Peace Index 2022: quels sont les 5 pays les plus et les moins pacifiques d’Afrique en 2022?

La paix continue de se détériorer dans le monde, selon l’Institut for Economics & Peace (IEP) qui vient de rendre public son 16e rapport annuel sur la paix dans le monde. Il dresse dans son Global Peace Index les pays les plus et les moins pacifiques dans le monde.

Par Moussa Diop