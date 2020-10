© Copyright : AFP

Le ministre français de l’Intérieur s’est à nouveau exprimé sur la polémique soulevée par ses propos qui dénonçait la communautarisation des rayons de supermarchés proposant des produits halal. Face à la polémique, il persiste et signe.

C’est sur France Inter, ce mardi matin, que Gérald Darmanin est revenu sur la polémique soulevée par ses propos dans une précédente interview, au cours de laquelle ce ministre de l'Intérieur du gouvernement dirigé par Jean Castex, expliquait qu’il était choqué par l’existence de «rayons communautaires» proposant des produits notamment halal.

«On a le droit de critiquer le capital», s’est-il défendu, en associant ce communautarisme de consommation à un «capitalisme effréné».

Il y a «beaucoup de Français musulmans qui sont les premiers à ne pas vouloir être distingués selon leur religion et selon leur consommation. (...) Ce que je regrette, ce n'est pas la consommation des musulmans, ce que je regrette, c'est le capitalisme effréné», a-t-il déclaré.

«Je pense qu'il y a un certain capitalisme français, et un certain capitalisme mondial aussi, qui (...) utilise le marketing ciblé communautaire», a ensuite déploré Gérald Darmanin, en précisant toutefois qu’il n’avait pas pour autant l’intention d’interdire de type de rayons en supermarchés.

A ceux qui se demandant pourquoi ne pas s’opposer de la même manière aux rayons chinois ou italiens, il répond: «la nationalité musulmane n'existe pas, donc arrêtons de tout confondre».