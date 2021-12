L'agroécologiste, écrivain et philosophe, Pierre Rabhi, lors d'une interview avec Le360, en 2016.

L'écrivain et philosophe Pierre Rabhi, une figure de l'agroécologie en France, est mort samedi à l'âge de 83 ans, a appris l'AFP auprès de sa famille.

Auteur notamment de Vers la sobriété heureuse, vendu à plus de 460.000 exemplaires, ce militant de la cause écologiste s'est éteint des suites d'une hémorragie cérébrale, a déclaré à l'AFP son fils, Vianney.

Ce pionnier du néoruralisme s'était installé en 1961 dans une ferme du sud de la France.

Né en 1938 à Kenadsa, en Algérie, Pierre Rabhi restera comme l'un des pionniers de l'agroécologie - une pratique agricole visant à régénérer le milieu naturel en excluant pesticides et engrais chimiques.

Une méthode appliquée dès les années 1980 en Afrique sub-saharienne, où il effectuera de nombreux séjours.

En lui, le moine bouddhiste Matthieu Ricard voyait un "frère de conscience". Et il était admiré par des personnalités aussi diverses que l'actrice Marion Cotillard et l'ancien ministre de la Transition écologique et solidaire Nicolas Hulot.

Ses ouvrages, innombrables, ont à chaque fois rencontré un succès indéniable. Avec Cyril Dion -l'auteur du documentaire militant à succès Demain-, il a cofondé le mouvement citoyen des Colibris, qui appelle aux actions locales, comme les jardins partagés, les fermes pédagogiques et les circuits d'approvisionnements courts.

"Parfois présenté comme un technicien, il s'intéressait à l'intériorité des gens", a souligné son fils Vianney auprès de l'AFP. "Il a touché de nombreuses personnes".

Référence dans le sérail écologiste et altermondialiste, celui qui fut l'ami de Thomas Sankara, le "père de la révolution burkinabè", ou du légendaire violoniste Yehudi Menuhin, a connu une certaine exposition médiatique en 2002, à l'occasion d'une éphémère candidature à la présidentielle, pour déjà "introduire dans le débat l'urgence écologique et humaine".

Père de cinq enfants, il a ensuite partagé son temps entre interviews, animation de ses fondations, conférences et rédaction d'ouvrages.

Grand admirateur de Socrate, il disait que "chaque être humain doit tenter de se connaître de façon à se changer positivement".