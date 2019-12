© Copyright : DR

La police nationale espagnole a annoncé, dimanche, le démantèlement d'une organisation criminelle qui s'adonnait au trafic de drogue notamment dans les régions de Galice et de Madrid.

Cette opération, menée conjointement avec le ministère public de la Colombie et l'Administration pour le contrôle des drogues (DEA) des Etats Unis, a permis de saisir plus de 1.300 kg de cocaïne et d'arrêter dix personnes dans les provinces de Pontevedra (Galice) et de Madrid, a précisé la même source dans un communiqué. La drogue saisie provenait de la Colombie et était destinée à être distribuée en Espagne.

L'enquête a débuté en juin 2018 lorsque les agents de police ont détecté une organisation criminelle qui prétendait introduire 1,5 tonne de cocaïne en Espagne en provenance de la Colombie, suite à quoi un dispositif sécuritaire important a été déployé et qui a permis de démanteler ce réseau.

Les agents de police ont effectué deux perquisitions dans le cadre de cette opération, qui s'est soldée aussi par la saisie de 10 véhicules, vingt téléphones et de 550.000 euros en liquide.