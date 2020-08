L'un des restaurants touchés par les explosions survenues à Dubaï et Abu Dhabi, le lundi 31 août 2020.

© Copyright : DR

Deux explosions se sont produites ce lundi 31 août à Dubaï et Abou Dhabi aux Émirats arabes unis, elles ont fait un mort et plusieurs blessés. Ces deux incidents se produisent alors que le pays normalise ses relations avec Israël.

Deux explosions distinctes survenues ce lundi 31 août à Abou Dhabi et Dubaï ont fait un mort et plusieurs blessés, ont annoncé la police et les médias locaux des Émirats arabes unis (EAU).

L’explosion d’une bouteille de gaz dans un restaurant de Dubaï a fait un mort, selon des médias locaux. Le quotidien The National a précisé, citant un porte-parole de la Défense civile de Dubaï, que l’explosion avait provoqué un incendie qui a endommagé le rez-de-chaussée du bâtiment.

A Abou Dhabi, la seconde explosion a frappé les restaurants KFC et Hardees dans la rue Rashid Bin Saeed, a déclaré le journal, ajoutant que d’autres points de vente avaient été touchés.

Les forces de l’ordre de la capitale ont signalé que l’explosion avait causé des blessures mineures et modérées et que les habitants des environs avaient été évacués.

La rue Rashid Bin Saeed à Abou Dhabi est connue comme étant la route qui conduit à l’aéroport.

Plusieurs proches conseillers du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et du président américain Donald Trump ont embarqué lundi à Tel Aviv à bord d’un vol historique à destination des Émirats arabes unis pour concrétiser l’accord de normalisation des relations diplomatiques entre les EAU et l’État hébreu.