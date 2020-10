© Copyright : DR

Depuis son mariage avec Meghan Markle, le regard que portait le prince Harry sur le monde a bien changé.

A l’occasion du «Black History Month», évènement organisé dans le monde anglo-saxon pour célébrer l’histoire des Noirs, le prince Harry et son épouse ont accordé une interview au quotidien britannique The Evening Standard dans laquelle, le petit-fils de la reine Elisabeth II s’est attardé sur la question des inégalités raciales.

Son épouse Meghan lui aurait ainsi ouvert les yeux depuis leur rencontre sur bien des sujets qu’il ne soupçonnait pas. «Vous savez, quand vous vous rendez dans un magasin avec votre enfant et que vous ne voyez que des poupées blanches, est-ce que vous vous demandez pourquoi il n'y a pas une seule poupée noire? Et c'est juste un exemple de ce que nous, en tant personneds blanches ne pouvons pas percevoir, contrairement à une personne de couleur, de couleur noire», explique-t-il.

«C'est une situation que nous ne pouvons pas comprendre car le monde a été créé par des blancs pour des blancs», a décrété le prince Harry, qui confesse qu’il n’était pas au courant «de tous les problèmes qu'il y avait au Royaume-Uni, mais aussi dans le monde».

«Je croyais l'être, mais ce n'était pas le cas», a-t-il ainsi déclaré en précisant toutefois qu’«il ne s'agit pas de désigner des coupables».

En effet, poursuit-il, «je serai la première personne à dire, encore une fois, que c'est une histoire d'apprentissage. Et comment on peut faire de ce monde un meilleur endroit. Je pense que c'est une époque formidable pour la culture britannique, l'histoire de notre pays, et celle du monde. C'est un véritable moment que nous devrions embrasser et célébrer. Parce que personne avant n'a réussi à faire ça».

Des propos qui font écho à l'engagement de Meghan Markle dans la lutte contre les inégalités raciales et les violences policières à l'encontre de personnes noires.