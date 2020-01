Diapo-Vidéo. Turquie: au moins 20 morts dans un puissant séisme

Au moins 20 personnes ont été tuées et plus d'un millier blessées dans un séisme de magnitude 6,8 qui a frappé l'est de la Turquie, où des secouristes continuaient samedi de chercher des survivants dans des bâtiments effondrés.