Diapo et vidéo. Algérie: les habitants de plus en plus exaspérés par le manque d'eau potable

Les habitants de Azzefoun, bloquant la route Tizi Ouzou Béjaïa.

© Copyright : DR

De plus en plus de populations manifestent leur colère compte tenu des coupures incessantes du réseau d'alimentation en eau potable, voire de l'absence pure et simple du précieux liquide.

Par Djamel Boutebour