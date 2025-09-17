International

Des milliers de morts cet été en Europe à cause du changement climatique, avancent des chercheurs

Une femme portant des gants et un chapeau se protège du soleil avec un parapluie à Ronda, dans le sud de l'Espagne, lors de la première vague de chaleur de l'été, le 2 juillet 2025. AFP or licensors

Plus de 15.000 morts pourraient être attribuées au changement climatique à l’issue de cet été dans les principales villes européennes, avancent des chercheurs dans un travail encore préalable mais dont l’intérêt a été salué par d’autres scientifiques.

Par Le360 (avec AFP)
Le 17/09/2025 à 07h32

«Centrée sur 854 villes européennes, cette étude conclut que le changement climatique est à l’origine de 68% des 24.400 morts qui seraient liées à la chaleur cet été», souligne mercredi le communiqué des deux instituts britanniques auxquels appartiennent les auteurs, l’Imperial College London et la London School of Hygiene & Tropical Medicine.

Ils concluent donc qu’entre 15.013 et 17.864 décès liés cet été à la chaleur n’auraient pas eu lieu sans le réchauffement climatique, dans ces villes qui ne représentent par ailleurs qu’un petit tiers de la population européenne.

Il s’agit de la première estimation de si grande ampleur sur les impacts sanitaires d’un été marqué en Europe par des températures particulièrement élevées. Plusieurs canicules ont été observées et l’été s’est révélé le plus chaud jamais enregistré dans plusieurs pays, comme l’Espagne, le Portugal et le Royaume-Uni.

Or, les effets sur la santé des chaleurs sont bien connus: aggravation des troubles cardiovasculaires, déshydratation, troubles du sommeil... Et les plus âgés sont, de loin, les plus à risque d’en mourir.

«Il suffit que les canicules soient plus chaudes de 2 à 4°C pour que des milliers de personnes passent de vie à trépas», a souligné Garyfallos Konstantinoudis, co-auteur de l’étude, lors d’une conférence de presse, qualifiant les pics de chaleur de «tueurs silencieux».

#changement climatique#décès#Europe

