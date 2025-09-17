Des milliers de morts cet été en Europe à cause du changement climatique, avancent des chercheurs

Une femme portant des gants et un chapeau se protège du soleil avec un parapluie à Ronda, dans le sud de l'Espagne, lors de la première vague de chaleur de l'été, le 2 juillet 2025. AFP or licensors

«Centrée sur 854 villes européennes, cette étude conclut que le changement climatique est à l’origine de 68% des 24.400 morts qui seraient liées à la chaleur cet été», souligne mercredi le communiqué des deux instituts britanniques auxquels appartiennent les auteurs, l’Imperial College London et la London School of Hygiene & Tropical Medicine.

Ils concluent donc qu’entre 15.013 et 17.864 décès liés cet été à la chaleur n’auraient pas eu lieu sans le réchauffement climatique, dans ces villes qui ne représentent par ailleurs qu’un petit tiers de la population européenne.

Scientists can now attribute climate change-related deaths practically in real time. Here's how many people they estimate died due to this summer's heat waves in Europe https://t.co/XXGBWbwruG — Bloomberg (@business) September 17, 2025

Il s’agit de la première estimation de si grande ampleur sur les impacts sanitaires d’un été marqué en Europe par des températures particulièrement élevées. Plusieurs canicules ont été observées et l’été s’est révélé le plus chaud jamais enregistré dans plusieurs pays, comme l’Espagne, le Portugal et le Royaume-Uni.

New in @The_InnovationJ! Global Excess Deaths Associated with Heatwaves in 2023 and the Contribution of Human-Induced Climate Change.

This study shows that in 2023, a year of unprecedented high temperatures, approximately 178,486 excess deaths were associated with heatwave… pic.twitter.com/eEIcI7lvyd — The Innovation: a Cell Press partner journal (@The_InnovationJ) September 11, 2025

Or, les effets sur la santé des chaleurs sont bien connus: aggravation des troubles cardiovasculaires, déshydratation, troubles du sommeil... Et les plus âgés sont, de loin, les plus à risque d’en mourir.

«Il suffit que les canicules soient plus chaudes de 2 à 4°C pour que des milliers de personnes passent de vie à trépas», a souligné Garyfallos Konstantinoudis, co-auteur de l’étude, lors d’une conférence de presse, qualifiant les pics de chaleur de «tueurs silencieux».