Début de Ramadan en France: mercredi ou jeudi? Le mystère reste entier

À la veille du mois sacré, la communauté musulmane de France se retrouve face à une annonce divisée. Selon les instances religieuses, le Ramadan débutera soit mercredi 18 février, soit jeudi 19 février 2026.

Alors que la Grande Mosquée de Paris, s’appuyant sur «la consultation des données astronomiques et l’observation de la lune», a annoncé ce mardi que le mois béni de Ramadan débuterait en France le mercredi 18 février, le Conseil français du culte musulman (CFCM) a pris le contre-pied. Dans un communiqué, ce dernier fixe le premier jour de jeûne au jeudi 19 février, invoquant des «données scientifiques» selon lesquelles les conditions de visibilité de la nouvelle lune ne seront réunies que le soir du 18 février. Cette position est également partagée par Hilal France et la Grande Mosquée de Reims.

Hilal France, dans un communiqué diffusé mardi, explique avoir procédé à une observation anticipée du croissant lunaire le 17 février, correspondant au 28 Chaâban selon son calendrier. L’association affirme que les données astronomiques, confirmées notamment par le professeur Mohammad Shawkat Odeh et l’astrophysicienne française Fatoumata Kébé, indiquaient que le croissant lunaire «ne pouvait pas être observé ce soir-là, nulle part dans le monde, ni à l’œil nu ni à l’aide de télescopes».

Selon le communiqué, ces prévisions ont été confirmées par les équipes déployées sur le territoire français. «Le croissant lunaire n’a été observé nulle part en France», précise le communiqué.

Hilal France rappelle que, conformément à sa méthodologie, l’observation doit avoir lieu au soir du 29 Chaâban. L’organisation maintient ainsi une nouvelle soirée d’observation prévue mercredi 18 février, afin de constater l’apparition effective du croissant lunaire, en référence au principe religieux selon lequel le jeûne débute après la vision du hilal.