Covid-19: l'Europe durcit son arsenal de restrictions, plus de 10.000 morts en Allemagne

Dans un drive-in dédié au dépistage du coronavirus en Allemagne.

Plusieurs pays d'Europe de l'Est imposent samedi de nouvelles restrictions dans la foulée du reste du continent, où l'épidémie de Covid-19 a désormais tué plus de 10.000 personnes en Allemagne et en a contaminé plus d'un million en France.