Le vaccin contre le Covid-19 développé par le laboratoire britannique AstraZeneca et l'université d'Oxford est efficace à 70% en moyenne, précise un communiqué publié ce lundi 23 novembre. Il s'agit de résultats intermédiaires des essais cliniques réalisés au Royaume-Uni.

Ce vaccin est pour l'heure moins probant que celui de Pfizer/BioNTech ou de Moderna, dont l'efficacité dépasse les 90%. Mais il utilise une technologie plus traditionnelle que ces deux concurrents, ce qui le rend moins coûteux et plus facile à stocker puisqu'il n'a pas besoin d'être conservé à très basse température. AstraZeneca estime dans le communiqué que son vaccin est «hautement efficace» pour prévenir la maladie, notant qu'aucun participant aux essais n'a développé de formes sévères ou n'a dû être hospitalisé.

Les résultats préliminaires portent sur des essais sur plus de 20.000 personnes, dont 131 ont contracté la maladie. Dans le détail, l'efficacité monte à 90% pour un premier échantillon de personnes qui ont reçu une demi-dose puis une dose un mois plus tard. Elle descend à 62% pour un autre groupe qui a reçu deux doses en tout, avec un mois d'écart. Le groupe pharmaceutique ne donne pas davantage de détails pour expliquer cet écart dans l'efficacité.

Au total, les essais cliniques à grande échelle dits de phase III portent sur 60.000 personnes dans le monde, et sont conduits en outre aux Etats-Unis, au Japon, en Russie, en Afrique du Sud, au Kenya et en Amérique latine. Le laboratoire britannique précise qu'il va soumettre très rapidement ses résultats aux autorités afin d'obtenir un premier feu vert. Grâce à une «chaîne d'approvisionnement simple», le vaccin «sera accessible et disponible à travers le monde», estime Pascal Soriot, directeur général d'AstraZeneca, cité dans le communiqué.

Le groupe dit avancer rapidement dans la fabrication prévue de 3 milliards de doses, qui seront disponibles en 2021. Le ministre britannique de la Santé, Matt Hancock, s'est dit sur Sky News «très heureux» de cette nouvelle qualifiée d'«encourageante».

Le Maroc a signé, le 18 septembre 2020, un mémorandum d’entente pour l’acquisition de vaccins contre le Covid-19 produits par la société russe R-pharm, sous licence du groupe AstraZeneca, dont le siège se trouve à Oxford.