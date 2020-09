© Copyright : DR

Hier soir, mardi 22 septembre 2020, cet ancien collaborateur d’Emmanuel Macron, à l'origine d'un scandale à l'Elysée, a été hospitalisé à l’hôpital Cochin à Paris après avoir été diagnostiqué positif au Covid-19.

Selon Le Parisien, Alexandre Benalla aurait été emmené en urgence à l’hôpital Cochin par les sapeurs-pompiers intervenus un peu plus tôt à son domicile.

Agé de 29 ans, l’ancien garde du corps du président français aurait été admis au service de réanimation de l’établissement hospitalier suite à une aggravation de son état de santé.

Alexandre Benalla est toujours visé par six enquêtes judiciaires portant notamment sur «faux», «usage de faux», et «obtention indue d’un document administratif» pour avoir eu en sa possession, après avoir quitté ses fonctions à l’Elysée, deux passeports diplomatiques qu’il a utilisés dans le cadre de séjours dans des pays d'Afrique et en Israël.