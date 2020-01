Coronavirus: risque "élevé" de propagation à l'international (OMS)

Du personnel médical en combinaison de protection arrivent à l'hôpital de la Croix-Rouge de Wuhan avec un patient, le 26 janvier 2020.

© Copyright : AFP

L'organisation mondiale de la santé (OMS) a revu à la hausse le risque de propagation du virus apparu en Chine, le qualifiant d'"élevé" à l'international et non plus de "modéré", tout en admettant avoir fait une "erreur de formulation" dans ses précédents rapports.