Coronavirus: l'Algérie, l'Afrique du Sud et l'Égypte, probables portes d'entrée en Afrique

Arrivée d'un patient dans un hôpital de Wuhan en Chine le 31 janvier 2020.

© Copyright : AFP

Si l'Égypte, l'Algérie et l'Afrique du Sud sont les pays africains les plus à risque de voir surgir des cas d'infections au nouveau coronavirus, ils restent les moins vulnérables car leurs systèmes de santé sont les mieux préparés du continent, selon la revue The Lancet.