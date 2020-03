© Copyright : DR

L’Espagne a enregistré 120 morts et plus de 4.200 cas de contamination par le nouveau coronavirus, ont annoncé vendredi les services de santé du gouvernement.

Pedro Sanchez, président du gouvernement espagnol a décrété « l’état d’alerte » pour lutter contre le coronavirus. L’Espagne compte 120 morts et 4 209 cas depuis le début de l’épidémie.

Un conseil des ministres extraordinaire adoptera samedi un décret plaçant l'Espagne en "état d'alerte pour une période de quinze jours", a annoncé le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez ce vendredi, dans une courte allocution télévisée alors que la pandémie a fait 120 morts et contaminé plus de 4200 personnes en Espagne, des chiffres qui marquent un nouveau bond dans la propagation de l'épidémie. La veille au soir, le bilan était de 84 morts et 3004 cas.

Déjà dans le Nord, la Catalogne qui, la première en Espagne, avait décrété jeudi le confinement de quatre localités, a décidé de fermer les zones commerciales, les gymnases et les stations de ski.

La région de Murcie, dans le Sud-Est du pays, a annoncé sur Twitter le confinement des zones touristiques essentiellement les villes balnéaires sur la Méditerranée comme Cartagena.

La région de Madrid est la plus touchée, avec 64 morts et plus de 2000 cas annoncés séparément par les autorités régionales.